Si ribaltano in auto sull'Aurelia Morte due ragazze di 19 e 16 anni

Era stata una serata all'insegna del divertimento quella che al rientro si è trasformata in tragedia per due ragazze morte in un incidente stradale. È stato un weekend di sangue quello appena passato.

Le due vittime, la diciannovenne Alessia Giordano e Chiara Ciurleo di soli 16 anni stavano tornato a casa dopo aver trascorso qualche ora in un pub di Ladispoli insieme ad un'altra ragazza diciottenne ferita gravemente.

Lo schianto, preceduto da uno sbandamento e da una perdita di controllo della Fiat Panda su cui le tre viaggiavano in direzione Aranova, è avvenuto al chilometro 26 della via Aurelia prima di Torrimpietra. Le vittime stavano rincasando quando una di loro si è accorta di aver lasciato il suo telefono cellulare nel locale dove avevano trascorso il sabato notte. In quel momento Alessia Giordano, che era alla guida decide di tornare indietro a prenderlo. Quello sarebbe stato secondo i carabinieri il frangente quando è avvenuta la tragedia. Per cause ancora da stabilire con esattezza, forse per l'asfalto bagnato e sdrucciolevole per qualche macchia d'olio l'utilitaria perde aderenza con la strada e sbanda fino a subire un imbarcamento fino al ciglio della carreggiata da dove si ribalta più volte nella cunetta fino a terminare la corsa contro un albero. Per estrarre i corpi dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Nel mese di dicembre scorso, sulla via Braccianese poco distante dal luogo dell'incidente di domenica notte, un'altra ventenne di nome Martina Oro perse la vita mentre era in macchina insieme ad Ilaria Matilli, giovane promessa del calcio femminile che rimase gravemente ferita. Sono quasi trenta i morti per incidente stradale sulle strade della Capitale e dell'hinterland da inizio anno. Un dato in preoccupante crescita nonostante i numerosi controlli sulle strade da parte delle forze di polizia impegnate in prima linea per ridurre la mortalità stradale, i cui dati aumentano durante il week end soprattutto sulle consolari a scorrimento veloce specie sui tratti extraurbani.

Lunedì 9 Marzo 2020

