Si respira ancora tensione a Ceuta, enclave spagnola in terra marocchina dove da due giorni migliaia di migranti tentano di entrare in territorio spagnolo e, da lì, nell'Unione europea. Tra lunedì e martedì la città spagnola è stata raggiunta da più di 8mila migranti che hanno provato a passare il confine. La Spagna ha accusato il governo marocchino di aver allentato i controlli alle frontiere come ritorsione per la decisione del governo spagnolo di accogliere nel paese per cure mediche Brahim Ghali, leader del movimento nazionalista che chiede l'indipendenza del territorio del Sahara occidentale. Il premier Sánchez ha mobilitato anche l'esercito per respingere i migranti e, secondo fonti del ministero degli Interni iberico, ieri già 5600 persone sarebbero tornate in Marocco (in parte respinte dopo aver attraversato irregolarmente il confine in parte tornate indietro volontariamente). Molte ong però sostengono che le operazioni di espulsione siano avvenute in violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti umani sul diritto d'asilo e la protezione internazionale.(A.Sev.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA