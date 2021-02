«Si può rischiare anche il carcere»

Giudice Valerio de Gioia, i compro oro che si trasformano in compro borse di lusso, cosa pensa di questo fenomeno?

«Sicuramente è una situazione che potrebbe nascondere rischi e reati».

Ad esempio?

«Posso dire che spesso alcuni articoli usati, come le borse si comprano con grande superficialità. La vendita e l'acquisto di borse potenzialmente rubate mette a rischio anche l'acquirente perché bene che gli vada può incorrere nel reato di incauto acquisto ma nella peggiore delle ipotesi nel ben più grave reato di ricettazione che prevede una pena che va dai due agli otto anni».

Quali accorgimenti si dovrebbero utilizzare?

«Si potrebbe pensare in una prospettiva futura di mettere sugli accessori di lusso una matricola che inequivocabilmente ne tracci anche la proprietà».(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA