Si può fare decisamente di più. Non tanto per simpatia dei proprietari, che al ristorante dei Musei di Roma non manca. Anzi, a tratti è anche troppa. Il locale è caratteristico e per certi versi caricaturale: quello della trattoria romana verace, delle tovaglie rosse a quadrettoni che si ingentiliscono coprendosi di bianco. É la qualità che dovrebbe essere più curata. Forse perché è super gettonato dai turisti vista la location (fuori dai musei vaticani, ecco perché il nome): la pizza non eccelle così come i piatti tipici. Nel menu non mancano né la Cacio e Pepe, né l'Amatriciana, né la Carbonara. Come non mancano i Saltimbocca o il Tiramisù. Piatti serviti in abbondanza. Ma tutto è veloce e con una materia prima anonima ed economica. Almeno il prezzo è basso in confronto a ristoranti simili della zona.

Ristorante dei musei - Via Santamaura 5, Roma - Tel. 06/39723905

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA