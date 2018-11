Si presenta dalla compagna con una mazza da baseball

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaAd Ostia Antica, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti su richiesta di una donna di 44 anni per allontanarne dalla sua abitazione l'ex marito. L'uomo già in passato era stato denunciato per i reiterati atti persecutori nei confronti della vittima. Ma ieri si è nuovamente presentato alla sua porta.I Carabinieri, dopo avere identificato l'uomo ed avergli intimato di assumere comportamenti più consoni al normale vivere civile, non credendo nelle rassicurazioni offerte da quest'ultimo, hanno deciso di rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione della donna. L'intuizione dei militari si è rivelata corretta: poco dopo, infatti, l'uomo si è nuovamente presentato nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie, questa volta brandendo una mazza da baseball. Lo stalker è stato bloccato dai militari che lo hanno arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli.riproduzione riservata ®