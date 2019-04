Si pranza con Alessandro Borghese. Parte oggi all'ora di pranzo su Sky Uno (e dal 22 aprile su ilsole24ore.com e rds.it) la quinta edizione di Kitchen Sound. Torna l'originale video-enciclopedia di ricette a ritmo di musica (5 minuti per parlare del piatto, con tanto di schizzo disegnato e brano musicale in sintonia). «Il lusso della semplicità è il mio motto e la mia filosofia, in cucina e nella vita - afferma Borghese - alla base di questa filosofia c'è la passione. Quella passione che rende speciale sia piatti semplicissimi che preparazioni più elaborate. Perché cucinare è un atto d'amore». Con le ricette si ripercorrono i suoi 20 anni di carriera: dall'inizio sulle navi da crociera passando per le esperienze professionali all'estero. In alcune puntate ospiti grandi amici chef: il 22 aprile Sal De Riso.(P.Pas.)

