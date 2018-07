Si parte, ingorgo in agguato

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiVacanze in vista e traffico annunciato. Secondo le previsioni, l'esodo estivo degli italiani inizierà venerdì prossimo e sarà subito da bollino giallo. Per rendere più semplici e meno problematiche le partenze per le ferie, Leggo pubblica in anteprima le date e le strade ritenute più critiche per il traffico.Stando ai dati di un'indagine del Centro Studi del Touring club italiano sulle intenzioni di viaggio della propria community, il 31% dell'intero esodo si verificherà proprio a luglio. il 38% ad agosto e a settembre, il 16%. Non solo. Da un'indagine Doxa per Findomestic sulle vacanze degli italiani, emerge che il 13% opterà per vacanze itineranti.Così da venerdì 6 luglio alla mattina di domenica 8, sulle strade si viaggerà con il bollino giallo, che nella serata della stessa domenica potrebbe già farsi rosso. La situazione si complica decisamente il 14 e 15 luglio, quando si altermano bollini gialli e rossi.Il traffico aumenta ancora nella terza settimana del mese: bollino rosso sia sabato 21 che domenica 22, dalla mattina alla sera. Le ultime partenze del mese si prevedono complicate già dalla sera di giovedì 26 luglio, con bollino rosso per le successive giornata di sabato e domenica.Eppure storicamente non è luglio il mese più critico in cui mettersi in viaggio. Basta ripercorrere le cronache per vedere che il bollino nero contraddistingue soprattutto agosto e ricostruire le strade maggiormente a rischio. Si va dalla A19 (Palermo Catania) e dalla A29 (Palermo Mazara del Vallo) alla A2 Autostrada del Mediterraneo, all'Aurelia (SS1), alle strade Adriatica (SS16), Ionica (SS106) e Tirrena Inferiore (SS18).Le statistiche del resto parlano chiaro: il Barometro Vacanze Ipsos-Europ Assistance, afferma che il 52% degli italiani rimarrà nel Belpaese e il 70% sceglierà come meta località di mare.Trentino-Alto Adige (in particolare Val di Fassa), Val Pusteria e Val di Sole (nel 16% dei casi), Sicilia con Lampedusa, Egadi ed Eolie (12%), Sardegna, in particolare Costa Smeralda, Villasimius e Costa Rei ma anche Puglia con Salento, Tremiti e Gargano (entrambe con l'11%) sono le mete più gettonate per il Touring Club.A fine agosto, il bollino nero sarà invece alla rovescia, per i rientri del dopo Ferragosto.riproduzione riservata ®