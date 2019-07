Si, no, forse: i banchi di scuola sono finiti nella bufera e, alla fine, non si sa più che fine faranno. Dopo l'allarme lanciato da Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma e Lazio, sulla circolare giunta dalla Città Metropolitana che avvisava le scuole che quest'anno non ci sarebbero stati fondi per acquistare gli arredi necessari, è arrivata la replica di Teresa Maria Zotta, vice-sindaco della Città metropolitana: «Inutili allarmismi, per acquistare gli arredi scolastici faremo una variazione di bilancio. Non tolleriamo che si facciano accuse strumentali senza conoscere la realtà». Una realtà difficile da comprendere. «Abbiamo la nota inviata dal Dipartimento III per la programmazione scolastica - spiega Rusconi - in cui si dice che non ci sono fondi ma non si parla di nessuna variazione di bilancio. Forse dovrebbero parlarsi al telefono per mettersi d'accordo. O nella Città Metropolitana sono rotti pure quelli?».(L. Loi.)

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

