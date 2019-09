Si lancia dall'8° piano con la figlia mamma muore, grave la piccola

Giammarco Oberto

Un tonfo secco. «Come di un mobile caduto dall'alto» racconta un'inquilina del palazzo. «Ho aperto la porta per capire che cosa fosse successo e ho visto quella scena raccapricciante».

Milano, un palazzo elegante con i campanelli dorati e i marmi tirati a lucido. Viale Regina Margherita 5, il Palazzo di Giustizia dista 100 metri, un via vai di avvocati e di inquilini benestanti. E qui alle 15 di ieri ha bussato l'orrore. Sotto forma di una madre disperata con in braccio la figlia di due anni. Si è fatta aprire il portone con uno stratagemma, è salita all'ottavo piano e si è tuffata nella tromba delle scale, stringendo al petto la sua piccola. Lei, 43 anni, italiana, è morta sul colpo. In qualche modo il suo corpo ha fatto da cuscinetto alla bimba: la piccola è ricoverata all'ospedale Niguarda, la prognosi è riservata. La sua è una lotta disperata per sopravvivere.

Racconta la testimone: «Ho subito chiamato il 118, poi il 112. Mi hanno detto di tenere i bambini chiusi in casa, perché non vedessero quella scena». Poco dopo le 15 in viale Regina Margherita risuonano le sirene. Convergono le volanti della questura, gli investigatori della squadra mobile. L'ambulanza riparte a sirene spiegate con la piccola paziente: ha fratture al bacino, lesioni alla milza, contusioni polmonari, ma è viva. Arriva la mortuaria, portano via il cadavere della donna. Gli ispettori più anziani intuiscono subito che non si tratta di un incidente. I primi riscontri gli danno ragione. La portinaia racconta di quella donna entrata con la bimba. Chiedeva di un ufficio legale che si occupa di diritto di famiglia, che però è al piano terra. Poi è sparita nel portone. È salita all'ultimo piano e si è lanciata. Un controllo sui profili social della donna ha fugato ogni dubbio: gli inquirenti hanno trovato un messaggio di addio.

Sembra che la donna vivesse in una situazione familiare difficile. Era già in contato con gli assistenti sociali. La paura che le togliessero la sua bambina per affidarla ad altri l'ha spinta ha salire le scale sapendo che non le avrebbe scese. Ora la speranza - al lumicino - è che la piccola sopravviva all'insano gesto della madre.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

