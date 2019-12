Si inasprisce il conflitto sociale in Francia, dove al tredicesimo giorno di paralisi dei trasporti 90.000 case sono rimaste senza luce a causa di azioni volontarie commesse da esponenti del sindacato CGT nella rete elettrica di Lione e della regione della Gironda (RTE). La direzione del gestore della rete ha denunciato «atti ostili» legati al «movimento sociale» contro la riforma delle pensioni. Subito dopo, le azioni sono state rivendicate dalla CGT della RTE. Al momento di massima incidenza dell'azione di protesta, sono state 50.000 le case rimaste senza elettricità.

Anche ieri centinaia di migliaia le persone scese in piazza contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Intanto però è dimesso l'artefice del progetto, Jean-Paul Delevoye. Il premier Philippe ha convocato i sindacati per oggi.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA