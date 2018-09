Si ferma la metropolitana e Roma va in ginocchio

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un martedì di passione per i tanti romani e turisti che viaggiano a bordo della Metro A: un incendio ad una galleria di servizio tra le fermate di Termini e Repubblica ha costretto Atac alla chiusura di ben dieci stazioni della linea, con il servizio interrotto, in entrambe le direzioni, tra San Giovanni e Ottaviano. In pratica, mezza Roma è rimasta bloccata, con caos e disagi anche per prendere i mezzi sostitutivi di superficie che avrebbero dovuto coprire quella tratta.Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri, quando dipendenti e pendolari, a Termini, hanno avvertito un forte odore di bruciato. Una densa colonna di fumo ha iniziato ad espandersi dalla galleria all'interno della stazione e sono subito scattate le procedure di evacuazione in modo da consentire l'intervento dei vigili del fuoco. L'incendio ha avuto origine da un generatore all'interno della galleria di servizio che contiene i cavi elettrici e la fibra ottica e che si trova proprio sotto via Marsala, la strada adiacente alla stazione Termini: qui quattro squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere e raffreddare la galleria, ma il loro lavoro è stato lungo e delicato. Nel frattempo, se a Termini la metro B sembrava non aver risentito dei disagi sulla linea A, altre nove fermate venivano chiuse per le necessarie verifiche tecniche in seguito all'incendio.Il tutto, praticamente a tempo indeterminato, senza alcuna stima comunicata da Atac. Con un esteso quadrante della città completamente tagliato fuori, intanto, in superficie pendolari e turisti vivevano un calvario: poche e confuse indicazioni, ricerche interminabili di bus sostitutivi, lunghe attese, corse disperate e immani sforzi per entrare all'interno di mezzi stracolmi.«Non c'è una segnaletica, abbiamo visto passare bus e tram con la scritta Deposito' e non sapevamo mai quale fosse il vero mezzo sostitutivo di superficie. Per salire tutti su un autobus ci abbiamo messo venti minuti», si lamentano in strada e sui social gli utenti, che hanno impiegato ore per spostarsi o per tornare a casa dopo una giornata di lavoro. «Dove sono i bus sostitutivi? C'erano autisti su bus mezzi vuoti che non si fermavano lasciando decine di persone in fermata. Alla fine me la sono fatta a piedi, ma è uno scandalo in una capitale europea, nel 2018» - racconta una ragazza - «Vogliono far pagare la congestion charge', ma si può con questi trasporti pubblici?». Disagi per romani e turisti, ma ai pendolari è andata peggio: «Dopo un agosto da incubo con i treni regionali, dovrei prendere la coincidenza a Valle Aurelia e arrivare a Viterbo dopo le 21. Rischio di fare molto più tardi».