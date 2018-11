Si ferma anche Kolarov, ricaduta al mignolo del piede mentre Schick in Nazionale trova il gol in pallonetto

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Dopo Manolas e Pellegrini anche Kolarov ha pagato il dazio nazionali. Il serbo, infatti, ha avvertito di nuovo dolore al quinto dito del piede sinistro fratturato lo scorso 29 settembre durante il derby con la Lazio. Il terzino non giocherà quindi stasera contro la Lituania e potrebbe tornare già nel pomeriggio a Trigoria. Kolarov entra nella lunga lista dei giocatori in dubbio per Udine. Oltre a Pastore, Luca Pellegrini, De Rossi e Karsdorp, infatti, rischiano di saltare la trasferta in Friuli pure Manolas e Lorenzo Pellegrini gli altri due nazionali tornati in anticipo rispettivamente per una distorsione alla caviglia e una contusione al polpaccio anche se il secondo sarà almeno tra i convocati. L'aria della Nazionale, invece, continua a far bene a Patrik Schick. Ieri contro la Slovacchia il ceco ha sbloccato il match con un delizioso pallonetto.(F. Bal.)riproduzione riservata ®