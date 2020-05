Si fa sempre più serrata a livello mondiale la corsa per il vaccino contro il Covid-19. Entrano nel vivo i test clinici Usa-Germania per quello messo a punto dalla multinazionale Pfizer e dalla BioNTech, che conta di avere il vaccino «per l'autunno» e milioni di dosi entro il 2020. E arriva la notizia che funziona su topi, ratti e macachi il cinese PiCoVacc, basato su una forma purificata e inattivata del virus SarsCoV2. Un vaccino jolly, perché protegge da 10 ceppi virali isolati in diversi Paesi (Italia inclusa), inducendo una massiccia produzione di anticorpi, che nei topi è 10 volte superiore a quella dei pazienti guariti da Covid-19.

Complessivamente, sono 90 i candidati vaccini contro il Covid-19 allo studio in tutto il mondo e 6 hanno cominciato i test sull'uomo. In prima linea anche la Irbm di Pomezia, impegnata con l'Università di Oxford nella sperimentazione di un vaccino sull'uomo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

