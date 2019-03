Si era suicidata a 26 anni per colpa delle attenzioni di una suora. Così è morta - nel 2011 - Eva Sacconago, vittima di un abuso sessuale da parte di Maria Angela Farè, della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Secondo l'accusa, la suora e la giovane Eva avevano avuto una relazione sentimentale, ma poi la 26enne sarebbe stata violentata da Suor Mary alcune settimane prima che la giovane decidesse di togliersi la vita. La donna è stata condannata a tre anni e mezzo di carcere per stalking, violenza privata e violenza sessuale dal tribunale di Busto Arsizio, che ha riconosciuto anche un indennizzo di 50mila euro come risarcimento in sede civile alla famiglia di Eva Sacconago.

La suora e la giovane si conobbero quando Eva, ancora tredicenne, frequentava un oratorio di Busto Arsizio: durante il processo, le amiche della ragazza hanno raccontato che Eva si era confidata con loro, parlando di rapporti sessuali sotto costrizione e di come la ragazza si sentisse perseguitata dalla donna.(L.Cal.)

