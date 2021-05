Si è staccato l'iceberg più grande del mondo

Il più grande iceberg del mondo si è staccato da una piattaforma di ghiaccio in Antartide e sta galleggiando attraverso il Mare di Weddell. Lo rende noto l'Agenzia spaziale europea (Esa). L'iceberg, chiamato A-76, è lungo circa 170 chilometri e largo 25, con un'area di 4.320 chilometri quadrati, grande all'incirca quanto il Molise e poco più dell'isola spagnola di Maiorca.

L'iceberg è stato individuato in immagini recenti catturate dalla missione satellitare Copernicus Sentinel-1 e con una lunghezza di circa 170 chilometri e una larghezza di 25 chilometri, è leggermente più grande dell'isola di Maiorca. Intercettato dal British Antarctic Survey, è stato confermato dal National Ice Center degli Stati Uniti utilizzando le immagini Copernicus Sentinel-1. Il più grande iceberg registrato in precedenza è stato l'A-32A di circa 3.880 chilometri quadrati, sempre nel Mare di Weddell. L'iceberg A-74 che si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt in Antartide a febbraio di quest'anno era di 1.270 km quadrati, le dimensioni di Los Angeles.

