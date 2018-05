Si complica Talisca: è a un passo dal Liverpool

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il Liverpool continua ad essere una maledizione, anche sul mercato. I Reds, infatti, sembrano a un passo da uno dei primi obiettivi di Monchi: Anderson Talisca. Anzi, stando a sentire Gunes, l'allenatore del Besiktas e quindi fino a due giorni fa dello stesso Talisca, l'affare sarebbe concluso: «Talisca stava per lasciare la squadra già lo scorso inverno. Non sarà con noi perché ha già un accordo con un altro club. Sarà il rivale di Tosun, che abbiamo venduto all'Everton». Nel derby di Liverpool appunto. Conferme di una trattativa avanzata sui 35 milioni tra il Benfica e il club inglese arrivano pure da media britannici. Monchi ha ripiegato su Kluivert junior che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2019 con l'Ajax. Ieri col Sassuolo si è parlato anche del futuro di Politano che potrebbe tornare nella capitale. (F.Bal.)riproduzione riservata ®