Si chiude la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in relazione a una nomina in Campidoglio. Da ieri è infatti definitiva la sentenza di assoluzione ribadita nel dicembre scorso dalla corte d'Appello della Capitale. La Procura generale non ha presentato ricorso in Cassazione e quindi la sentenza è passata in giudicato.

Raggi era stata accusata dalla Procura di falso in atto pubblico per la nomina (congelata e poi revocata) di Renato Marra, fratello dell'allora capo del Personale del Campidoglio Raffaele (nella foto), a capo del dipartimento turismo del Comune. In primo grado la sindaca era stata assolta, nel novembre del 2018, con la formula perché il fatto non costituisce reato.

«In questi quattro lunghi anni non mi sono mai sottratta alle udienze, perché ho sempre avuto fiducia nella Giustizia. Questa notizia è la conferma che ho agito con la massima trasparenza e con l'amore che provo nei confronti della mia città e dei cittadini. E' anche una bella notizia per Roma che rialza la testa dopo anni di scandali. Sono sempre andata avanti, #ATestaAlta», ha commentato Virginia Raggi. (F. Sci.)

