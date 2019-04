Si chiamano Lady D., Beyoncé e Brigitte Macron, ma sono solo i nomi fittizi che le senza fissa dimora de Le invisibili, campione d'incassi in Francia, si danno per sentirsi più forti. A partire da un lungo lavoro sul campo tra le donne lasciate indietro da una società che corre nei ricoveri diurni in cui possono trovare cibo, ascolto e dignità, il regista Louis-Julien Petit ha creato una commedia che ammicca con gusto a un certo cinema sociale britannico.

Conoscendole scena dopo scena, lo spettatore annulla presto ogni distanza con queste ragazze dal vissuto terribile e con le operatrici sociali che tra mille difficoltà - si occupano di loro, perché Le invisibili permette soprattutto di vedere le persone dietro i vestiti sporchi e gli stereotipi. Portandoci tra loro, accogliendo le loro debolezze e le loro ragioni, il regista aiuta a neutralizzare il tabù della povertà e svela la crudeltà della burocrazia. Non tutto tiene in questo racconto, frammentato e purtroppo discontinuo, ma le risate e l'empatia minimizzano i danni.

(M. Gre.)

LE INVISIBILI

di Louis-Julien Petit



