Si chiama tennis follia: umidità al 72 per cento, temperatura all'ombra che supera i 31 gradi quando va bene. E i tornei che diventano gare di sopravvivenza. Gli efficientissimi Giochi di Tokyo qui stanno toppando: servivano orari meno complicati, come in fondo accade con il beach volley che gioca di sera. Il tennis bistrattato produce situazioni al limite. Come quella della spagnola Paula Badosa, che a Tokyo si è ritirata per un colpo di calore contro la ceca Vondrousova. Disidratata, è uscita dal campo sulla sedia a rotelle. Al russo Medvedev è andata un po' meglio. Ha battuto negli ottavi il nostro Fognini in 3 set ma ha sofferto maledettamente, tanto da stigmatizzare gli organizzatori con un Se muoio è colpa vostra. Nel tennis esistono le sessioni serali, perché Tokyo non si adatta?



