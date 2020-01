Si chiama Latta ed è il primo kitchen cocktail bar di Roma specializzato in drink e food fermentati home made. Sorto sulle ceneri del complesso industriale degli ex Mulini Biondi, nel quartiere Ostiense, inaugura stasera con un opening party aperto a tutti. Sviluppato su 250 metri quadrati, è ispirato negli arredi ai soda bar americani degli anni '50. «Proporremo fermentati, miscele, sidri, birra e vini naturali, tutto alla spina. E a breve i fermentati saranno messi in lattina, sul posto, così i clienti potranno portarli anche a casa», spiega Alessandro Procoli, tra i soci titolari del locale. Tra le proposte, Gin Sour (6 euro) fermentato in latta, Club Sandwich preparato con pane ai semi, pastrami, cetriolini, maionese di senape, cavolo rosso fermentato, (lattuga 13 euro). (N.Cav.)

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

