Si candida a nuovo riferimento delle serate romane la Terrazza di Porta Maggiore, con un'offerta articolata, studiata per venire incontro a diverse esigenze, orari e gusti, in una combinazione di gusto, bollicine e djset. La Terrazza è aperta con le colazioni sin dalle 7. Si passa poi a lunch e cena, senza trascurare the pomeridiano e aperitivo. Il menu guarda alla tradizione romana, proponendo classici della storia capitolina del gusto, a partire da gricia, cacio e pepe e amatriciana. La proposta si basa su stagionalità e mercato nel tentativo di stupire con sapori genuini, valorizzati con maestria senza lavorazioni eccessive. L'intento è restituire ai clienti il piacere di godersi la città e la sua storia anche a tavola. E pure fare bene alla città. Numerosi i progetti per il 2019, come la partecipazione a Retake Roma.Terrazza Porta Maggiore, piazza Ddi Porta Maggiore 25, Rom - tel. 06/70.27.927 - Costo: da 15 euro, sempre aperto.(V.Arn.)