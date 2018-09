Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sì Asia mi ha violentato, è stato un rapporto completo». Jimmy Bennett, l'attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, rilancia questa sera in tv, ospite in esclusiva mondiale di Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti su La7. «C'è una perfetta corrispondenza tra lo schema Asia e lo schema Weinstein. Anche Asia - dice - ha abusato del proprio potere», dice tra l'altro Bennett nell'intervista, di cui è stata diffusa un'anticipazione. «Asia mi ha preso il viso e mi ha guardato e mi ha detto: Mi sei mancato tantissimo e ha iniziato a baciarmi - ha raccontato Bennett - Il bacio si è prolungato e ho avuto l'impressione che non fosse un bacio amichevole ma che stesse cercando di esplorare la situazione. Dopo Asia ha appoggiato le mani sul mio corpo in modalità diverse e poi mi ha spinto sul letto e mi ha slacciato la cintura e i pantaloni».