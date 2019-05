«Sì alle telecamere private puntate fuori casa»

Via libera alle telecamere installate sulle mura perimetrali esterne di palazzi e singole abitazioni, che vengono puntate a riprendere quello che accade nella pubblica via.

I cittadini che le posizionano per tutelare la sicurezza dei loro beni, propria e dei familiari, non commettono alcun reato nei confronti delle altre persone che vivono o lavorano nella stessa strada. Per essere a posto con la legge, basta che appositi cartelli avvisino della presenza del sistema di videoripresa. con cartelli posti prima che i sogetti entrino nel raggio d'azione delle telecamere. I giudici della Cassazione hanno infatti assolto con la formula «perchè il fatto non sussiste», due proprietari di diversi appartamenti di uno stabile a Chieti, condannati a sei mesi di reclusione per «violenza privata», che avevano installato telecamere «a snodo telecomandabile per ripresa visiva e sonora orientate su zone e aree aperte al pubblico transito». Secondo la Corte di Appello dell'Aquila, gli abitanti della zona erano costretti «a tollerare di essere costantemente controllati nell'espletamento delle loro attività lavorative e nei movimenti». Gli ermellini invece non hanno ravvisato il reato di violenza privata il reato di violenza privata, «trattandosi di condizionamenti minimi indotti» dalla videosorveglianza. (M.Fab.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

