Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sì al dialogo con la Russia, ma le sanzioni restano. La Nato e gli Stati Uniti dettano la linea all'indomani delle aperture verso Mosca di Giuseppe Conte in Parlamento - che aveva parlato di una «revisione» del sistema delle sanzioni - e alla vigilia della ministeriale dell'Alleanza, oggi a Bruxelles, dove farà il suo esordio sulla scena internazionale la neoministra della Difesa Elisabetta Trenta. Non ha usato giri di parole il segretario generale Jens Stoltenberg quando ha precisato che sulle misure contro Mosca non si torna indietro, perché le sanzioni «sono importanti» per inviare un «messaggio chiaro su ciò che la Russia ha commesso in Ucraina». La Nato però «non intende isolare» Mosca e dunque è «importante che il dialogo politico prosegua». Nelle stesse ore a Roma Conte diceva alla Camera che l'Italia «intende restare nella Nato».