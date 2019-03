Shopping con passeggino ma dentro c'erano abiti rubati

Sembrava una scena del film Thelma & Louise, quella che gli agenti del commissariato di Fiumicino di sono trovati davanti nel centro commerciale. Ma potremmo anche citare il più recente Come un gatto in tangenziale, dove tra i protagonisti della pellicola c'erano due ladre compulsive. Nella realtà, invece, due amiche del cuore, italiane, sono finite in manette dopo che - con un passeggino - hanno cercato di rubare alcuni vestiti di marca. Entrate in un negozio, hanno preso degli abiti e sono entrate nel camerino, uscendone poi con nulla in mano. Questo comportamento ha insospettito l'addetto alla sicurezza che, dopo aver verificato che nello spogliatoio non ci fosse nulla, se non delle placche antitaccheggio staccate e forzate, ha seguito le due ladre ed ha chiamato la polizia. Gli agenti quando le hanno fermate, hanno visto che nel passeggino non c'era alcun bambino, ma era pieno di vari capi di vestiario per uomo, donna e neonato senza placche antitaccheggio, per un valore di quasi duecento euro.

Nella macchina che si trovava ferma nel parcheggio esterno a Parco Leonardo, la polizia ha trovato nel bagagliaio altri ventinove capi d'abbigliamento, il cui valore superava i mille euro e dei quali le due donne non avevano gli scontrini.

