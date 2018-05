Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Shlomo MintzUNIVERSITÀ LA SAPIENZAUn mito del violinismo odierno, in Aula Magna per l'Istituzione Universitaria Concerti come solista e direttore dei Solisti Aquilani, che con questa tournée celebrano i loro cinquant'anni di attività. In Concerto in re minore per violino e archi, Sinfonia n. 10 in si minore per archi di Mendelssohn,Concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo di Bach, Visions fugitives op. 22 di Prokof'ev.P.le A. Moro 5, domani alle 17,30, 5-25 euro,06 3610051/52LIMRASHOMON CLUBChiude la prima edizione della rassegna Battito la giovanissima l'artista milanese: Presenterà il suo Ep Higher Living. Insieme a lei spazio anche a Lexer, l'artista tedesco fonde melodie a impianti ritmici house e techno.Via degli Argonauti 16, oggi alle 23, 10 euro+dp, rashomonclub.comHeritageMATTATOIOUltimo weekend di Outdoor festival con il dj francese Cut Killer, i b-boy finalisti del contest di breakdance Red Bull, l'arte digitale del collettivo creativo Manifesto delle Visioni Parallele.Piazza O. Giustiniani 4, oggi e domani, info out-door.it