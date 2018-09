«Shaqiri attento, la Stella Rossa è simbolo serbo»

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Credo che Shaqiri sa dove sta andando a giocare, sa che la Stella Rossa è un simbolo della Serbia e conosce il Marakana. Non so neanche se giocherà». Da Belgrado suonano minacciose le parole del direttore generale della Stella Rossa Zvezdan Terzic, riportate dal quotidiano Liverpool Echo e dirette al giocatore dei Reds, svizzero di famiglia kosovara, che al Mondiale dopo aver segnato contro la Serbia fece il gesto dell'aquila albanese per ricordare le proprie origini. Quell'atto non è ancora stato digerito dalle parti di Belgrado, e adesso i caldi sostenitori della Stella Rossa, prepararono un'accoglienza poco tranquilla per Shaqiri. Bisogna anche tenere conto che dagli ultrà della Stella Rossa (prossimo avversario del Napoli in Champions league) nacquero le Tigri Serbe paramilitari del Comandante Arkan, ritenute responsabili dell'uccisione, durante la guerra nella ex Jugoslavia, di almeno 400 civili. Attualmente uno dei suoi capi tifosi è Ivan Bogdanov, detto il Terribile, protagonista assoluto degli incidenti dello stadio Marassi che, nell'ottobre del 2010, costrinsero alla sospensione della partita delle qualificazioni dell'Europeo tra Italia e Serbia. «La Stella Rossa - dice ancora Terzic - è sempre stato un club serbo, non come il Partizan che era jugoslavo. E deve fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere Shaqiri da situazioni sgradevoli». A meno che Klopp, in occasione della trasferta di Belgrado del 6 novembre, non decida di lasciare a casa il giocatore.(G. Bul.)