Shapiro-Vandelli insieme sul palco gli ex rivali del beat

Carlo MandelliMILANO - Gli ex rivali del beat italiano fanno pace e tornano con un nuovo progetto condiviso. Lontani i tempi in cui Shel Shapiro e Maurizio Vandelli si contendevano le scene musicali l'uno con l'Equipe 84 e l'altro con i Rokes, i due hanno deciso di unire le proprie arti per un progetto firmato a quattro mani e dal titolo Love and peace, che li vedrà affiancati prima su album e poi dal vivo per un tour. «Tutto nasce dall'idea iniziale di dare un seguito allo spettacolo Sarà una bella società - ha detto Shapiro a proposito di un suo progetto di qualche anno fa - ma senza dover parlare ancora del 68». Il disco esce venerdì e raccoglie molti dei successi dei due con le rispettive band. Il tour, invece, prenderà il via nel mese di dicembre, con inaugurazione il 10 al Teatro Verdi di Firenze e ultima data il 15 al Teatro Manzoni di Bologna, passando da Roma l'11 e Torino il 13.