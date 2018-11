Shakespeare come una favola

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il fascino, l'attualità, il genio di Shakespeare raccontato ai bambini. La scrittrice per bambini e ragazzi Isabella Paglia interpreta e racconta La tempesta, Sogno di una notte di mezza estate, Molto rumore per nulla, La dodicesima notte, Romeo e Giulietta. Parole scelte, misurate e curate che si intrecciano ad eleganti illustrazioni di Alessandra Cimatoribus, in un'unione tra cultura, parola e disegno che fanno di questo albo un libro speciale. Shakespeare andrà poi letto e meglio ancora quando sarà letto in lingua originale, ma avvicinarsi alle sue storie sin da bambini fa parte di un bagaglio culturale importante. Molto spesso infatti si incontrano citazioni e parti delle sue storie, e saperle riconoscere li renderà sempre più curiosi di proseguirne la lettura. Avvicinare ai classici con la capacità sapiente di narrarli è una tappa della lettura importante.Sogno, amore e magia di Isabella Paglia, Arka, 16 euro.