Sgominato il clan Gambacurta Così i boss gestivano il territorio

Era una holding del malaffare ramificata ed attiva da anni nei settori più redditizi del crimine, quella smantellata ieri mattina all'alba dai carabinieri. Narcotraffico, usura ed estorsione le attività che la famiglia Gambacurta controllava a Montespaccato e Primavalle. Complici e teste di legno insospettabili a cui intestare società e negozi, che altro non erano che punti di spaccio di cocaina al dettaglio. E infatti gli investigatori l'hanno ribattezzata la Mafia di Montespaccato.

Il blitz anticrimine dei detective di via In Selci nasce dall'indagine Malavita 2018 filone dell'inchiesta Hampa 2012, che lo scorso anno portò in carcere 58 persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'usura, alle estorsioni, al sequestro di persona, al traffico di armi ed all' importazioni di enormi carichi di droga dall' estero. Nella rete della Direzione Distrettuale Antimafia sono finiti Franco e Roberto Gambacurta, Vanessa Carosi, Monica Falasca, Matteo Giannini, Marco Lucchini e Erlin Taullaj. Il gruppo oltre a spacciare cocaina, metteva in atto intimidazioni e attentati incendiari ai danni dei commercianti della zona, per convincerli a pagare il pizzo come protezione da altri incidenti che sarebbero potuti capitare.

«L'egemonia dei Gambacurta nella zona di Montespaccato sul narcotraffico è capillare. Nulla si muove se non passa sotto il loro controllo», sottolineano gli investigatori nelle informative. Ci sono alcune vie del quartiere, diventate piazze di spaccio a tutti gli effetti, dove la droga viene venduta giorno e notte. Una di queste, gestita dai soliti clan di zona, è quella di via Federico Borromeo, ai cosiddetti Cancelletti. Il via vai di tossicodipendenti è sotto gli occhi di tutti. Centinaia di dosi vengono smerciate da persone che arrivano da diverse zone della città. Il potere intimidatorio dei Gambacurta era molto sentito tutti. Con il suo carisma criminale, era riuscito a costringere un esercente che aveva fatto denuncia per un incendio doloso al suo negozio a ritirarla. I carabinieri al temine dell'operazione hanno sequestrato due attività commerciali riconducibili agli arrestati ma intestati a prestanomi, che venivano utilizzate come punti di smercio della droga.

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

