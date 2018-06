Sgominata famiglia di usurai Teneva in scacco i Castelli

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una banda di strozzini ben organizzata, che però faceva tutto in famiglia. Sono sei gli arrestati, posti ai domiciliari, in seguito ad un blitz dei carabinieri di Velletri che hanno sgominato un'organizzazione dedita all'usura.Le misure cautelari disposte dal gip hanno interessato quattro uomini e due donne, legati tra loro da vari legami familiari: cinque di loro, infatti, sono rispettivamente padre, figlia, figlio, nuora e cognato. La banda di usurai operava nella zona dei Castelli Romani e tra le sue vittime c'erano piccoli imprenditori, commercianti e liberi professionisti, tutti accomunati da notevoli difficoltà economiche. Gli usurai, secondo le indagini, avevano imposto tassi d'interesse mensili pari al 20% e pagamenti settimanali degli interessi fino a mille euro. Chi non riusciva a pagare si vedeva costretto a fornire lavori gratuiti, come la riparazione o la manutenzione di auto. In cinque anni, la banda era riuscita ad accumulare circa mezzo milione di euro. Tra le aggravanti a carico dei fermati compare anche quella di aver indotto le loro vittime a fallimenti d'impresa o alla vendita di immobili in seguito al pignoramento.(E.Chi.)