Un piccolo villaggio nomade, a pochi passi dalle tombe e dalle lapidi del cimitero. Si era insediato da mesi con tende e baracche. Ieri, l'intervento della polizia che ha sgomberato l'intero insediamento.

A darne notizia su Facebook il presidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco: «Ama Decoro e Nucleo PICS della Polizia locale di Roma Capitale sono prontamente intervenuti per effettuare una vasta operazione di bonifica presso il cimitero monumentale della Parrocchietta di via Isacco Newton nell'XI Municipio, quartiere Portuense, colonizzato da un gruppo di nomadi che si erano stanziati qui con tende e baracche», ha raccontato Diaco. «La storica necropoli, edificata nel 1781 - ha aggiunto il presidente della commissione Ambiente - è conosciuta dagli abitanti del posto come una vera e propria Spoon River capitolina. L'intervento degli operatori, dotati di un Bobcat, ha permesso di bonificare tutta la zona, ripulendola dalla sporcizia, dai rifiuti ingombranti e dalle masserizie che la infestavano ormai da tempo. La segnalazione, partita dal Municipio XII con il supporto poi del Municipio XI e della Commissione Ambiente, ha fatto sì che venisse sgomberato anche l'insediamento rom», ha concluso.

Da settimane, racconta il consigliere della Lega in Municipio XI, Daniele Catalano, si sono susseguite le segnalazioni da parte dei cittadini che manifestavano il loro malcontento per la presenza di un cospicuo insediamento abusivo a due passi da un luogo di culto: «Dopo alcuni sopralluoghi e segnalazioni agli uffici competenti, e in seguito all'uscita della tematica grazie ai media, si è dato seguito alle richieste della cittadinanza di ridare al cimitero la necessaria dignità».

L'intera area è già stata indicata come destinata a una riqualificazione, in collaborazione con McDonald's. La catena di ristoranti infatti si dovrebbe fare carico di un primo investimento iniziale per 230mila euro, per poi contribuire con 30mila euro l'anno per il mantenimento dei servizi (custodia, manutenzione, sorveglianza). Il progetto di riqualificazione dovrebbe prevedere un parcheggio, un parco pubblico attrezzato con giochi per bambini e una scala che fungerà da raccordo con via Portuense.

