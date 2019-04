Sgombero a Tor Sapienza

Valentina Conti

Irregolarità edilizie, occupazioni abusive, furto di energia elettrica e allacci abusivi alla rete del gas, prodotti di profumeria contraffatti. Sono gli illeciti riscontrati ieri mattina dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, V Gruppo e Reparto Pics, intervenuti con 40 unità in via Giorgio Morandi, a Tor Sapienza, in seguito ad esposti e segnalazioni dei cittadini pervenuti al Campidoglio ed al Comando del Corpo di polizia locale, per eseguire delle operazioni di censimento nei civici dal 79 al 156 della via presso uno stabile di proprietà dell'Ater. Un sopralluogo eloquente, che ha scoperchiato il vaso di Pandora: i locali commerciali e i box del seminterrato erano, infatti, stati trasformati in appartamenti. All'interno sono state trovate 45 persone, tutte di nazionalità straniera, tra cui alcuni minori.

«I responsabili, su cui sono in corso ulteriori accertamenti, verranno perseguiti a livello amministrativo e penale», ha reso noto la polizia locale. Sul posto sono intervenuti tecnici di Acea e Italgas, oltreché personale Ater e operatori della Sala Operativa Sociale. Una decina di persone sono state, infine, condotte presso il Comando Generale per le procedure di foto-segnalamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA