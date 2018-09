Sgomberi, linea soft del Comune

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La lista di priorità l'abbiamo stilata insieme alla prefettura già a gennaio di quest'anno. Abbiamo attivato un lavoro molto importante per individuare le modalità con cui coniugare le esigenze di legalità e di tutela dei proprietari con quelle del rispetto dei diritti della persona». Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma. «Assieme alla prefettura stiamo attuando questa modalità soft che consenta appunto di tenere insieme queste due esigenze - ha concluso Raggi -. Abbiamo attuato uno studio della direttiva che proseguirà nelle prossime settimane. Sicuramente ci sarà un coinvolgimento attivo della Regione».Nel dettaglio il piano prevede lo sgombero di una quindicina gli immobili occupati nella Capitale che dovrebbero essere liberati con una certa rapidità. Le occupazioni considerate più urgenti da liberare toccano diverse periferie e anche il centro della città. Tra i primi edifici ad essere sgomberati dovrebbe esserci quello di via Raffaele Costi, a Tor Cervara, occupato da circa 200 stranieri e uno in via Carlo Felice, a due passi dalla basilica di San Giovanni, al centro della Capitale. Poi si dovrebbe procedere con lo sgombero dell'ex fabbrica di penicillina su via Tiburtina a San Basilio, abbandonata da anni e dove vivono circa 500 nordafricani. Nella lista anche un edificio in via del Policlinico, uno a Torrevecchia e occupazioni su Tuscolana e Collatina.Ma c'è qualche polemica: «Condivido le parole di Laura Boldrini: se si vogliono sgomberare edifici abusivamente occupati, Salvini dovrebbe disporre anche lo sgombero del palazzo all'Esquilino, a Roma, da anni abusivamente espropriato da Casa Pound e diventato una dimora del movimento neofascista e dei suoi dirigenti». Lo dichiara Walter Verini, deputato e responsabile Giustizia del Partito democratico. (S. Uni.)