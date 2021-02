Sgomberata la sede di Casapound e un centro sociale

Sgomberi bipartisan ieri in provincia di Roma. Un doppio blitz disposto dal prefetto Matteo Piantedosi e coordinato dal questore Carmine Esposito ha permesso di liberare due locali occupati da oltre un decennio nella Capitale e a Fiumicino: il primo è il centro sociale Ex Lavanderia' a Santa Maria della Pietà, in zona Primavalle, il secondo è una sede di Casapound a Maccarese.

Gli sgomberi sono avvenuti ieri mattina: entrambi i locali occupati erano di proprietà della Asl e, spiega la Questura di Roma, le operazioni «si inquadrano nel rispetto della strategia di ripristino della legalità». La struttura di Primavalle era occupata abusivamente dal 2005 e si trovava all'interno del complesso polifunzionale del Parco pubblico Santa Maria della Pietà. Al momento del blitz, l'Ex Lavanderia ha lanciato un appello per un'assemblea permanente.

La struttura occupata da Casapound a Fiumicino, nella frazione di Maccarese, era invece occupata dal 2008 e veniva utilizzata anche per incontri con i leader nazionali del partito di estrema destra. Al momento dello sgombero era presente solo un guardiano. All'interno dei locali occupati da Casapound sono stati trovati anche diversi oggetti e simboli riconducibili al nazismo e al fascismo; nell'immobile è stato anche rinvenuto e sequestrato un piccolo altare votivo dedicato a Erich Priebke e Heinrich Himmler, gerarchi del III Reich con ruoli di comando nelle SS.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 05:01

