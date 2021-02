Sgarbi: «Il mio Rinascimento per la Capitale»

Vittorio Sgarbi, presidente del movimento politico Rinascimento, ha presentato a piazza Navona il comitato promotore per la campagna elettorale per Roma 2021. Le liste a sostegno di Sgarbi, che per ora corre da solo come candidato sindaco per la Capitale, sono Geo (Ambientalisti e animalisti europei), Italia libera (rappresentata dall'avvocato Carlo Taormina) e Mci (Movimento cittadini italiani) guidato dall'economista Nino Galloni. Segretario politico sarà Cristiano Aresu. «Nel panorama generale di partiti che non sanno cosa sono e dove stanno e rinvieranno le elezioni a ottobre - ha detto Sgarbi - mi sembrava fondamentale che ci fosse un partito della cultura, ovvero Rinascimento».

Porte aperte al centrodestra, con la prospettiva (per Sgarbi) di un ticket per ricoprire il ruolo di vicesindaco con delega alla Cultura.

