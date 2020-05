Sfruttavano le difficoltà economiche di donne ed uomini imprenditori ma anche di gente comune, offrendo loro prestiti ad usura con interessi che sfioravano il trecento per cento. In manette sono finiti sette feroci usurai che sono stati arrestati in due distinti blitz della polizia e della guardia di finanza. La prima gang di usurai è stata smantellata tra i quartieri di Primavalle e Torresina, dove sei strozzini avevano trasformato in un inferno la vita di trenta persone.

Il quartier generale dove la banda, composta da Romolo e Daniele Zaccari, Giuliano Candidi, Danilo Mocavini, Francesca Torres e Gianfranco Conti, si trovava in un bar dove i malviventi arrestati si facevano chiamare i finanziatori dei commercianti. A far scattare le indagini degli investigatori di Tiziana Lorenzo del commissariato di Primavalle, che hanno messo la parola fine al calvario che gli usurati erano costretti a subire giornalmente dai loro aguzzini, è stata la denuncia di una parrucchiera che si era rivolta agli strozzini. Un altro importante arresto, messo a segno dalla guardia di Finanza ieri mattina all'alba è quello di Giovanni Gallinaro accusato di estorsione usura esercizio abusivo dell'attività finanziaria e detenzione illegale di armi e munizioni..(E. Orl.)

