SFREGIO MONUMENTALE

Stava incidendo il suo nome sui bianchi marmi della Fontana di Trevi. E mentre stava danneggiando la storica fonte è stata beccata dagli agenti del I gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. I caschi bianchi, agli ordini del comandante Maurizio Maggi (che ha predisposto speciali presidi alle fontane), hanno così sorpreso e fermato una turista di soli 19 anni che voleva lasciare un segno del suo passaggio nella città eterna vandalizzandone uno dei suoi monumenti più noti e apprezzati in tutto il mondo.

Non è purtroppo la prima volta che un turista decide di diventare protagonista - in negativo - della Capitale, cercando di lasciare un segno tangibile del suo passaggio o cercando di sottrarre un souvenir millenario: solo nel 2018 sono stati almeno due i turisti, un giovane austriaco a luglio e un indiano lo scorso dicembre, ad aver staccato dal Colosseo un pezzetto di Anfiteatro Flavio da riportare a casa come souvenir.

Non solo, perché c'è anche chi ha una certa passione per le fontane storiche di Roma: solo pochi giorni fa due turiste russe completamente ubriache erano state sorprese mentre erano con i piedi nella storica Barcaccia di piazza di Spagna e, dopo essere state ammonite e invitate ad abbandonare la vasca dai caschi bianchi le turiste hanno anche picchiato i vigili. Qualche settimana fa poi, il 23 gennaio scorso, un etiope in preda a deliri biblici aveva deciso che l'acqua della Fontana di Trevi fosse benedetta e dovesse celebrare un battesimo nella vasca marmorea: anche in quella occasione gli uomini della Polizia Locale sono dovuti intervenire ed evitare il sacramento. Per cercare di prevenire e impedire nuovi tentativi di vandalismo e danneggiamento al patrimonio della Capitale il comandante Maurizio Maggi sta studiando un nuovo piano che sarà operativo nelle prossime settimane.

