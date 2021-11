Sfortunatissimo Matteo Berrettini. Problemi ai muscoli addominali e ritiro all'inizio del secondo set contro il n.3 del mondo, il tedesco Zverev (1-0 il parziale); esce di scena così l'azzurro all'esordio delle Atp Finals di Torino, nel modo più brutto. Nel primo set c'erano state invece emozioni a ripetizione, con Matteo che cresceva punto dopo punto, aveva due set point prima del tie break, che invece vedeva il tedesco trionfare 9-7 al terzo match point, al termine di una gran battaglia. Ironia della sorte, al posto di Berrettini entrerà nella seconda e terza giornata l'altro azzurro Jannik Sinner, prima riserva ufficiale a Torino.

Nel pomeriggio, Il russo Daniil Medvedev aveva vinto la prima gara del gruppo rosso delle Atp Finals. Il numero 2 del mondo si è imposto in tre set contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 7, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 in due ore di gioco. Oggi, prende il via il gruppo verde del Masters, con due match: il numero 1 Djokovic contro il norvegese Ruud; in serata il greco Tsitsipas contro il russo Rublev.

