Sfondano un finestrino e rubano una borsa

Hanno seguito un cittadino cinese che, dopo aver chiuso la sua attività commerciale, si dirigeva a bordo dell'auto verso San Giovanni, poi hanno mandato in frantumi con un punteruolo il finestrino posteriore della macchina e rubato una borsa con dentro denaro contante e documenti. Ma i tre sono stati bloccati venerdì sera al termine di un rocambolesco inseguimento dai poliziotti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile, nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura. Il gruppo di malviventi smantellato è composto da tre uomini tra i 47 e i 50 anni, tutti romani e con vari precedenti contro il patrimonio per furti e rapine, denominati «Champagnoni» per la modalità con cui portano a termine i colpi, cioè sorprendendo le vittime mentre si trovano a bordo delle proprie auto con al seguito grossi importi in contanti, sfondando i vetri delle portiere o tagliando le gomme.