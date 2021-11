Sfonda il cranio a mamma: rifiutava il ricovero nell'Rsa

Ha cercato di depistare i carabinieri: «Venite, mia madre si è suicidata». Ma all'arrivo dei militari, tutto in quell'abitazione di Aidone, in provincia di Enna, raccontava un'altra storia. Vittoria Malaponti, 69 anni, casalinga, era a terra nel bagno, con la testa fracassata, in un pozza di sangue. Vicino al cadavere, un batticarne e un coltello.

La pista dei carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina si è subito indirizzata sul delitto consumato in ambito familiare. E in una manciata di ore hanno chiuso il caso. A chiamare al telefono i militari, con la voce rotta dallo choc, la figlia della donna, Maria Gozza, 47 anni. Portata in caserma e messa alle strette, la donna è crollata ed ha confessato: ha ucciso la madre al culmine dell'ennesimo litigio. Scoppiato, come negli ultimi tempi succedeva spesso, sempre per lo stesso motivo: la figlia voleva ricoverare la madre in una casa di riposo, ma Vittoria Malaponti non voleva.(G.Obe.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:01

