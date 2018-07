«Sfido me stesso in musica»

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiCapitan James Blunt, l'ex militare inglese, che alla carriera da ufficiale ha preferito il suono della chitarra, arriva con The Afterlove Tour per raccontarsi nel suo quinto album. Sono trascorsi poco meno di vent'anni, da No bravery, uno dei suoi brani più celebri, scritto durante la presa di Pristina in Kosovo.Riconsegnata l'uniforme Blunt ha firmato il primo contratto discografico. L'album d'esordio, Back to bedlam, lo consacra nuova star del british pop. Oggi, dopo oltre 30 milioni di dischi venduti, non può fare a meno di cantare You're beautiful, canzone dal ritornello contagioso, che lo fece conoscere alla platea mondiale. Questa sera, nella cavea all'Auditorium (ritorna nella Capitale, dopo il concerto di novembre) ospite del Roma Summer Fest, per un live sotto le stelle dove suonerà le hit del nuovo album, pubblicato nel 2017, in cui ha collaborato con i nomi più prestigiosi della scena musicale mondiale.Tra questi, Ed Sheeran (che ha scritto Make me better e Time of our lives), fenomeno dirompente ai primi posti nelle classifiche del mondo, e suo compagno di sciate, Ryan Tedder di One Republic (Love me better), cantante e produttore, che nel suo curriculum ha collaborazioni con Madonna e gli U2. Tra le nuove sonorità sperimentate da James Blunt, anche la dance/house (Ok), sulle note del deejay tedesco Robin Schulz, che ha conosciuto a Ibiza, dove ormai vive da anni. «Non mi volevo ripetere, dopo quattro album belli ma interconnessi fra loro. Ho voluto sfidare me stesso e andare verso altre direzioni, per me speciali» ha dichiarato in merito a The Afterlove. Il quinto lavoro in studio, ha portato l'ex-capitano di nuovo al successo, con un tour di un anno e mezzo, in cui ha fatto tappa anche in Asia, Australia e Sud America. Ma non negli Stati Uniti, zoccolo duro per la musica di James Blunt, che ha cercato di dimenticare la guerra, a colpi di note pop-folk.riproduzione riservata ®