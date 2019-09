SFIDE AL TELECOMANDO

Marco Castoro

ROMA - Dopo l'abbondante estate di repliche - soprattutto in casa Rai perché Canale 5 non ha dormito e ha guadagnato ascolti con prime tv free di fiction e film ripartono le sfide autunnali nelle tv generaliste e non solo (visto che anche X Factor di Sky è ai blocchi di partenza, scatta giovedì). La prima serata tv più agguerrita per gli ascolti sarà la domenica. Oltre al posticipo di campionato che va su Sky o Dazn, ci sono a darsi battaglia: Fabio Fazio (questa volta su Rai2), Barbara d'Urso (con il suo Live su Canale 5), Massimo Giletti (su La7) e la fiction di Rai1 che non sarà il Commissario Montalbano, destinato al lunedì sera per confrontarsi contro Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi su Canale 5. Un piatto ricco. Fazio partirà il 29 settembre. Anticipa la partenza invece la d'Urso al 15 settembre (doppio appuntamento sia al pomeriggio sia in prima serata).

Intanto da ieri è ricominciato il Pomeriggio 5 che deve vedersela con la nuova La Vita in Diretta affidata a Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Gli altri appuntamenti clou di Canale 5 sono al giovedì: Eurogames, una sorta di Giochi senza frontiere in sei puntate in onda da Cinecittà World, condotto da Ilary Blasi (che lascia il GF Vip) con Alvin. Sei puntate anche per Amici Vip con il tandem De Filippi-Hunziker, del quale però si conoscono i concorrenti ma non ancora la data di inizio. Tra gli arruolati: Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa. La De Filippi ripartirà con il suo trittico al sabato, a cominciare da Tu sì che Vales. Il lunedì resterà il giorno del Gf, mentre le fiction slittano al venerdì (Morandi compreso), visto che la domenica è targata d'Urso. Su Italia 1 le due puntate settimanali de Le Iene vanno in onda al mercoledì e al venerdì. Una condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Le fiction di Rai1 partono dalle repliche di Montalbano alla quinta stagione di Un Passo dal Cielo (dal 12 settembre), La Strada di casa 2 (dal 17 settembre) e Imma Tataranni Sostituto Procuratore la domenica dal 22 settembre. Venerdì prossimo riparte Carlo Conti con Tale e Quale Show. Stasera ripartenza per Porta a Porta con Vespa, diMartedì con Floris. Porro al lunedì è già ripartito. Mercoledi Fuori dal Coro con Giordano, giovedì Del Debbio con Dritto e Rovescio, venerdì Propaganda Live. Per gli appuntamenti quotidiani sono già in pista al mattino Eleonora Daniele, Federica Panicucci, Serena Bortone, Salvo Sottile e a mezzogiorno Elisa Isoardi, Barbara Palombelli (anche di sera). Nel pomeriggio Caterina Balivo, Bianca Guaccero, Sveva Sagramola e la novità di Enrica Bonaccorti con Ho qualcosa da dirti su Tv8. La sera Lilli Gruber. Sul Nove Fratelli di Crozza torna il 27 settembre. Dopo Daria Bignardi arriva anche l'ex Nemo Valentina Petrini.

A partire dal 15 settembre alle 12 Simona Ventura torna a occuparsi di sport in tv nel programma di Rai2 La Domenica Ventura con al suo fianco Francesco Rocchi, giornalista e inviato di Raisport. La prossima settimana scatta su Rai2 a Stasera Tutto è possibile, condotto quest'anno da Stefano De Martino. Rai2 punta anche sul programma di cucina con Cracco, mentre Rai3 affida il giovedì sera alla Carrà prima e alla Dandini poi. E rinnova la fascia access con nuovi programmi. Il 28 settembre tocca a Ulisse di Alberto Angela su Rai1.

