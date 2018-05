Sfida all'ultimo tormentone

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaMILANO - In qualche modo possono essere croce oppure delizia delle nostre estati. I tormentoni: canzoni, ritornelli, motivetti che fanno di un periodo estivo qualcosa di speciale, sempre pronti a entrare in testa all'ascoltare, volente o nolente che sia. Chi del resto non è mai stato vittima di un'intrigante melodia almeno una volta? Così, ecco che anche per questa estate è già partita un'ipotetica gara per indovinare quali saranno le canzoni giuste. I tormentoni che inevitabilmente arriveranno a ghermire le nostre orecchie sotto l'ombrellone. In cerca di hit da classifica annunciate, si può cominciare a scommettere su Alvaro Soler, che con il suo nuovo singolo La cintura, uscito lo scorso marzo, è già candidato a bissare il successo di El mismo e Sofia, complice un videoclip girato in quel di Cuba.Ma la playlist estiva conta anche di nomi italiani ormai noti a tutti, come il duo J-Ax & Fedez, già protagonisti l'anno scorso con il rap di Comunisti con Rolex. Quest'anno, grazie pure a una tournée tra le più pubblicizzate, i due sono tra i papabili vincitori con Italiana: l'ultimo brano a due voci che rischia di essere uno dei tormentoni per eccellenza dell'estate 2018.Altri nomi. Sempre in ambito rap. Sfera Ebbasta e Ghali, su cui vale la pena di puntare per Peace & Love. Un brano che ha già conquistato il pubblico dei teenager, ormai abituato ad ascoltare la musica in streaming: per questi due giovanissimi idoli è stato sufficiente un solo giorno per toccare la cifra record di 1,5 milioni di ascolti su Spotify. E poi Elettra Lamborghini, ereditiera di una delle più famose case automobilistiche italiane, personaggio televisivo ma anche cantante. Con Pem Pem, suo singolo di debutto in chiave hip hop, ha già conquistato il disco di platino.E da non dimenticare: Benji & Fede con Moscow Mule, i salentini Boombadash con Non ti dico no che vede alla voce anche l'inossidabile Loredana Berté, i bolognesi Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza, il brano arrivato quest'anno secondo al festival di Sanremo, Maluma con Marinero, i Dua Lipa con IDGAF.Insomma, la corsa è ufficialmente aperta. E ancora una volta, sotto il sole di agosto, saranno di sicuro i tormentoni a farci più di tutti compagnia.riproduzione riservata ®