Sfera Ebbasta

PALAZZO DELLO SPORT

La rapstar del momento partirà oggi da Roma con la prima tappa del Pop- star Tour 2019 per proseguire al Palapartenope di Napoli il 19 e chiudere sabato 27 aprile a Milano al Mediolanum Forum di Assago. Iil rapper multiplatino si esibirà per la prima volta nei palazzetti per celebrare insieme ai fan i risultati del 2018,

Piazzale dello Sport 1, Eur, oggi alle 21, bigl. da 40,25 euro, ticketone.it

Marina Guadagno

TEATRO STANZE SEGRETE

Nelle vesti di Elena, dall'omonimo testo di Ghiannis Ritsos messo in scena da Fabrizio Pucci: «Nella mia lettura ho voluto avvicinare alla nostra tradizione mediterranea, il mito di Elena, fotografato in un'epoca più vicina, anche se indefinibile, collocandola nel Salento, nella Grecia salentina».

Via della Penitenza 3, fino a sabato, ore 21,

17 euro, 3889246033

