Settimana di contagi in calo ma crescono morti e terapie

La settimana che si è appena conclusa è la prima a presentare il segno negativo sull'aumento dei casi. Negli ultimi sette giorni i contagi in Italia sono stati 230.349 contro i 243.444 della settimana precedente. Un primo calo nonostante il lieve aumento di tamponi (quasi settemila in più). Anche il confronto tra domenica scorsa è ieri conferma questo trend: 28.337 casi in più registrati nell'ultimo bollettino (con 188.747 tamponi) contro i quasi 34mila di domenica 15 novembre. Al contrario sono cresciuti i decessi: con i 562 registrati ieri il totale settimanale ha raggiunto i 4.594, oltre 700 in più rispetto ai 3.835 della settimana scorsa. Negli ospedali in sette giorni si è passati da 3.422 posti letto occupati in terapia intensiva a 3.801 e da 32.047 ricoverati in altri reparti a 34.279. Numeri ancora in crescita ma in percentuale minore se confrontati con domenica scorsa quando l'aumento settimanale fu di quasi 700 posti in terapia intensiva e di quasi seimila negli altri reparti. Vero e proprio boom - infine - tra i guariti: 133mila negli ultimi sette giorni.

