Settembre, mese dei buoni propositi. Ci apprestiamo alla ripresa della vita normale (scarpe chiuse, occhio all'ora), con qualche buon proposito.

Questo settembre 2021, però, sembra un po' diverso. Tira un'aria nuova, positiva. Sembra quasi che l'Italia sia riemersa, tornata ad essere visibile e un po' sexy agli occhi del mondo.

Si citano i Måneskin e la Nazionale di Mancini, gli ori di Tokyo ma anche Mario Draghi e la ripresa record del nostro export, grazie alle nostre molte eccellenze riconosciute nel mondo.

Poi, i soldi della UE che arrivano davvero: i primi 25 miliardi sono stati già dati questo agosto. Verranno spesi bene? Probabilmente sì, dato che la UE ha posto delle precise condizioni per darceli (brava UE, grazie!).

E qui c'è un terzo fattore positivo, ignorato dai più: il Governo ha iniziato ad assumere persone qualificate, da impegnare nella PA per i prossimi 5 anni.

È un'ottima notizia: l'efficacia di ogni euro speso in progetti -dall'alta velocità ferroviaria, alla digitalizzazione della PA- dipenderà in misura non marginale dall'efficienza dei funzionari pubblici.

E qui diciamocelo, una volta buona: i giovani sono i più titolati a pensare al futuro e se hanno fatto studi universitari, sono anche molto più capaci a fare, a immaginare -e sono più veloci.

Più giovani laureati nella PA significa migliorarla. A beneficiarne saremo tutti e, in particolare quegli 8 milioni di giovani veri (quelli fra i 15 e i 29 anni) cui il futuro appartiene.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA