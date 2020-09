Settembre, il mese dei tumori del sangue

ROMA- Quest'anno Janssen Oncology, con il patrocinio di AIL-Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, promuove la campagna nazionale Stiamo percorrendo nuove strade, per accrescere la conoscenza di queste malattie in Italia e di sostenere gli sforzi della ricerca. L'iniziativa, originata negli USA (Blood Cancer Month), fu ideata all'inizio degli anni 2000 come campagna di sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni dalla Lymphoma & Mieloma Society. Con gli anni si è estesa alla Gran Bretagna e ad alcuni Paesi del Nord Europa, con l'obiettivo di far conoscere le malattie onco-ematologiche leucemie, linfomi e mieloma , i bisogni delle persone che ne sono colpite, dei loro famigliari e caregiver e di favorire la ricerca. «L'impegno di Janssen Oncology negli ultimi 30 anni ha fornito a medici e pazienti importanti farmaci tanto per la cura dei tumori solidi, quanto per quelli ematologici, in particolare il mieloma multiplo, la leucemia linfatica cronica, il linfoma mantellare, la macroglobulinemia di Waldenstrom, la leucemia mieloide acuta e le sindromi mielodisplastiche», afferma dice Massimo Scaccabarozzi, Presidente e AD Janssen Italia. (A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA