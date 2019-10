Sette nuovi percorsi dell'orrore per grandi e piccoli visitatori e atmosfere da brivido all'interno del Rainbow MagicLand. Tutto pronto, fino al 31/10, per festeggiare Halloween nel corso delle Halloween Horror Nightmare, quando il Parco Divertimenti verrà invaso da terrificanti zombie e altre orribili creature. Cinque i percorsi della paura (dai 12 anni) dedicati solo ai veri coraggiosi. Zombie Attack, un covo di spettrali morti viventi. La maledizione di Tutankhamon tra mummie spaventose e inquietanti personaggi. Doomed Circus, un diabolico labirinto infestato da malvagi clown. Vampire Dungeons, terribile rifugio di orride creature del male. E infine l'imperdibile Haunted Hotel (attrazione compresa nel biglietto), lo spettrale albergo popolato da zombie minacciosi. Dolcetto o scherzetto anche per i più piccoli con due percorsi solo per loro. Il museo dell'orrore, dove potranno incontrare mostri di simpatia e Trick or Treat, la casa di tre sorelle streghe e dei loro incantesimi impossibili. (F. Pic.)

da domani al 31/10, sab. orario 10-22 dom. orario 10-18, bigl. da 19,90 euro, via della Pace, Valmontone, magicland.it

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

