Sette morti e 2600 contagiati il rischio ha il camice bianco

Sono gli angeli custodi degli italiani. Applauditi dai balconi durante i flash mob, acclamati da un popolo che soffre chiuso in casa. Medici e infermieri in trincea che stanno pagando un prezzo altissimo trasformandosi loro stessi in pazienti Covid-19. Degli oltre 30mila casi accertati nel nostro Paese sono oltre 2600 gli operatori sanitari contagiati, l'8,3% del totale. Più del doppio rispetto al numero registrato in Cina.

Tra i camici aumentano anche le vittime: sette dall'arrivo del virus in Italia, tutti dalle aeree del Nord. Da Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, agli ultimi di ieri: Marcello Natali, 57 anni, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi, e Luigi Ablondi, 66 anni, direttore sanitario di una clinica di Cremona. Entrambi contagiati dal coronavirus mentre svolgevano il proprio lavoro. Per questo la necessità di recepire i Dispositivi di Protezione Individuale è quanto mai urgente. Natali visitava nell'area di Codogno, primo focolaio italiano, e aveva segnalato i rischi che correvano i colleghi. La morte del medico «arriva nel silenzio assordante di ministero e Regione Lombardia, mentre alcune Regioni stanno rispondendo come possono alle nostre richieste», ha denunciato Paola Pedrini, segretario della Fimmg Lombardia.

